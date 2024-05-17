Yusuf Yazıcı gizlice imza atayım derken 5.3 milyon kişiye yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı gizlice imza atayım derken 5.3 milyon kişiye yakalandı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız evlenirken Melisa'nın 5.3 milyonluk sosyal medya hesabından takipçileri flaş detay fark etti.

Alaçatı'da geçen yaz tanışarak aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti mutlu sona ulaştı.

Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve tanınmış oyuncu Melisa Aslı Pamuk, gözlerden uzak bir düğünle evlendi.

Uzuz süredir evlilikleri merakla beklenirken, Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Yusuf Yazıcı'ya düğünden önce lüks bir saat hediye ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN YAKALANDILAR

Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabındaki ismini Melisa Aslı Yazıcı olarak güncelledi ve böylece çiftin evlendiği ortaya çıktı.

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2019'DA TRANSFER OLDU

Ağustos 2019'da Trabzonspor'dan Lille'e 16,5 milyon Avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon Avro, sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Edgar Ie karşılığında transfer oldu.

Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon Avro tazminat ödeyecek.

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