Yusuf Yazıcı için tesadüfün böylesi! O rakibe karşı ilki yaşadı

Trabzonspor’un eski yıldızı Yusuf Yazıcı, Olimpiakos kariyerinde yavaş yavaş ritim bulmaya başladı. Geçen sezon Asteras Aktor maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon aynı rakibe karşı Olimpiakos formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkıp yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Bu karar sonrası Olimpiakos'tan ayrılabilir

LİGDE 1 GOL 1 ASİST

Yunanistan Süper Ligi’nde bu sezon 4 maçta toplam 58 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, kısa sürelerde de etkili olmayı başardı. Milli futbolcu, ligde 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

İLK KEZ 11'DE ŞANS BULDU

Yunanistan Kupası’nda deplasmanda oynanan Asteras Aktor maçında ilk kez 11’de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, performansıyla dikkat çekti. Olimpiakos’un 2-1 kazandığı karşılaşmada ikinci golün asistini yapan milli futbolcu, 77 dakika sahada kalarak İspanyol teknik adam Mendilibar’ın güvenini boşa çıkarmadı.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Formunu yükseltmeyi hedefleyen Yusuf Yazıcı, Olimpiakos’ta daha fazla süre alarak skor katkısını artırmayı ve Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takım kadrosuna yeniden dahil olmayı amaçlıyor.