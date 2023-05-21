Yusuf Yazıcı Rusya yolunda

Trabzonspor, 2019-20 sezonunda 18.5 milyon Euro gibi ciddi bir rakamla Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'yı sezon başında kiralık olarak geri almıştı.

YUSUF YAZICI TAKIMDAN AYRILACAK

Bordo-Mavililerin çok şey beklediği Yusuf Yazıcı performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Trabzonspor milli futbolcuyla yola devam etmeme kararı aldı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Yusuf Yazıcı takımdan ayrılacak. Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya katılması bekleniyor.

RUSYA'YA ÖNÜ AÇILIYOR

Sabah'ın haberine göre ise Yusuf Yazıcı Lille'e de dönmeyecek. Deneyimli futbolcu, yarım sezon kiralık formasını giydiği ve önemli izler bıraktığı CSKA Moskova ile masaya oturacak. Söz konusu dönemde Yusuf Yazıcı CSKA Moskoca ile 12 maça çıkmış ve 8 gol, 2 asistlik katkı vermişti. Fransız ekibinin planları arasında yer almayan Yusuf Yazıcı'nın bu kez CSKA Moskova'ya transferinin önünün açık olduğu belirtiliyor.