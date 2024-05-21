Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’un düğününden ilk kareler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’un düğününden ilk kareler
A Milli Takım’ın yıldızı Yusuf Yazıcı ve ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk’tan ilk resmi fotoğraf geldi.

A Milli Takım’ın yıldızı Yusuf Yazıcı ve ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk’tan müjdeli haber... Evlendikleri yönündeki iddiaları cevapsız bırakan çiçeği burnunda çiftten ilk görüntüler geldi.

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Oyuncu Melisa Aslı, Instagram hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı ardından da tek taşını dosta düşmana gösterdi.

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Düğün fotoğraflarını ise ünlü Fransız moda fotoğrafçısı Karl Dagher çekti.

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Dünyanın en pahalı otellerinden biri olan Hotel de Paris Monte-Carlo’dan fotoğraf paylaşan güzel oyuncunun balayını geceliği 79 bin TL olan bu otelde geçirdikleri iddia edildi.

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Yazıcı’nın eşine dünya jet sosyetesinin gözde tatil beldelerinden biri olan Nice’de tam 1.5 milyon Euro’ya (52.5 milyon TL) ev aldığı iddia edilmişti.ekran-goruntusu-2024-05-21-085944.png

33 yaşındaki oyuncunun kendisinden 6 yaş küçük eşinin bu jesti karşısında çok mutlu olduğu konuşuluyor.

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