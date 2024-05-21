Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’un düğününden ilk kareler

A Milli Takım’ın yıldızı Yusuf Yazıcı ve ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk’tan müjdeli haber... Evlendikleri yönündeki iddiaları cevapsız bırakan çiçeği burnunda çiftten ilk görüntüler geldi.

Oyuncu Melisa Aslı, Instagram hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı ardından da tek taşını dosta düşmana gösterdi.

Düğün fotoğraflarını ise ünlü Fransız moda fotoğrafçısı Karl Dagher çekti.

Dünyanın en pahalı otellerinden biri olan Hotel de Paris Monte-Carlo’dan fotoğraf paylaşan güzel oyuncunun balayını geceliği 79 bin TL olan bu otelde geçirdikleri iddia edildi.

Yazıcı’nın eşine dünya jet sosyetesinin gözde tatil beldelerinden biri olan Nice’de tam 1.5 milyon Euro’ya (52.5 milyon TL) ev aldığı iddia edilmişti.

33 yaşındaki oyuncunun kendisinden 6 yaş küçük eşinin bu jesti karşısında çok mutlu olduğu konuşuluyor.