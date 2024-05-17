Yusuf Yazıcı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı yakalandı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız evlenirken Melisa'nın 5.3 milyonluk sosyal medya hesabından takipçileri flaş detay fark etti.

Alaçatı'da geçen yaz tanışarak aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti mutlu sona ulaştı.

Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve tanınmış oyuncu Melisa Aslı Pamuk, gözlerden uzak bir düğünle evlendi.

Uzuz süredir evlilikleri merakla beklenirken, Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Yusuf Yazıcı'ya düğünden önce lüks bir saat hediye ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN YAKALANDILAR

Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabındaki ismini Melisa Aslı Yazıcı olarak güncelledi ve böylece çiftin evlendiği ortaya çıktı.

66464d65526aacdf86ed8673.webp

2019'DA TRANSFER OLDU

Ağustos 2019'da Trabzonspor'dan Lille'e 16,5 milyon Avro, Lille'deki 25. maçına çıkınca ekstra 1 milyon Avro, sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Edgar Ie karşılığında transfer oldu.

Ayrıca anlaşmaya göre eğer Lille, Yusuf'u başka bir Türk takımına satarsa 20 milyon Avro tazminat ödeyecek.

yer-gok-askin-sevdasi-melisa-asli-4ekn-cover.webp

foto-20240516214056.jpg

İlgili Haberler
Semih Kılıçsoy kahroldu
Metin Öztürk 'İyi niyetimi zorluyorum' diyerek açıkladı. Hakem atamasına sert tepki
Altay'da kale boş kaldı
Altay'da kale boş kaldı
Fenerbahçe'de milyonlarca euro çöpe gitti
Fenerbahçe'de milyonlarca euro çöpe gitti
Aziz Yıldırım neden aday oldu? Gerçek bambaşka çıktı. İşte kimselere söyleyemediği büyük sırrı
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var
Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti
Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti
Türkiye İtalya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Son Haberler
Fatih Terim 'Son isteğim' diyerek açıkladı Spor
Fatih Terim 'Son isteğim' diyerek açıkladı
En yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenince sevgilisini kalbinden bıçakladı Yaşam
En yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenince sevgilisini kalbinden bıçakladı
Çorum’da koca dehşeti Yerel Haberler
Çorum’da koca dehşeti
Dünyada cinayetin cezasız kaldığı tek yer: Ölüm Bölgesi Yaşam
Dünyada cinayetin cezasız kaldığı tek yer: Ölüm Bölgesi
Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekor Ekonomi
Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekor
Kiracıya yeni taşındığı evde büyük şok. Ev sahibi 'Hemen evi boşaltın' dedi Yaşam
Kiracıya yeni taşındığı evde büyük şok. Ev sahibi 'Hemen evi boşaltın' dedi
Bursaspor teslim tarihini açıkladı Spor
Bursaspor teslim tarihini açıkladı