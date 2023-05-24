Yusuf Yazıcı yokları oynuyor

Editör: Sami Gürel

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlasa da bu sezon çalkantılı bir dönem yaşayan Trabzonspor’un mili yıldızı Yusuf Yazıcı, eski performansını aratıyor.

2018-2019 sezonunun sonunda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’ye 17 milyon civarı bir bedelle transfer olan Yusuf Yazıcı, diğer sezon takımıyla Fransa liginde şampiyon oldu. Teknik Direktörün değişmesinin ardından Rusya ligi takımlarından CSKA Moskova’ya transfer olan Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremezken, son 2 maçın kadrosuna da alınmayarak gözden düştü.

Bu sezon Trabzonspor’a transfer olmasının ardından Yusuf, ligin 5. Haftasında oynanan Ümraniyespor mücadelesinde forma giydi ve sonraki hafta da UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros mücadelesinde süre alsa da eski performansı ve Lille’de gösterdiği performansından uzak kaldığı açıkça görülüyordu.

Yaşadığı sakatlık yüzünden sonraki üç maçı kaçıran Milli yıldız, sonrasında çıktığı Beşiktaş maçında da Gedson Fernandes’e yaptığı hareket sonucu kırmızı kart nedeniyle oyun dışında kalmıştı.

İstikrarsızlığı nedeniyle Abdullah Avcı, oyuncunun üstünü çizmişti. Bordo-mavili futbolcu, Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından başa gelen diğer çalıştırıcılar tarafından da tercih edilmedi. Yusuf Yazıcı, ligde sadece 13 maçta görev alırken 501 dakika forma giyip 3 gol attı.