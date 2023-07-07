Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması. Galatasaray ve Beşiktaş iddialarına cevap verdi

Trabzonspor'da ikinci baharını tamamlayan Yusuf Yazıcı'nın menajeri, açıklamalarda bulundu. Menajer Adem Cebeci, Yusuf'u Türkiye'den isteyen bir kulüp varsa ilk önce Trabzonspor ile anlaşması gerektiğini dile getirdi.

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması. Galatasaray ve Beşiktaş iddialarına cevap verdi

Trabzonspor'dan Fransa ekibi Lille'ye transfer olan ve sözleşmesinde Türk takımlarına transferi halinde 20 milyon Euro'luk bonservis şartı bulunan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Yusuf'a talip olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Adem Cebeci'nin açıklamaları;

-Galatasaray ve Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelse bile Trabzonspor ile hem yazılı hem de gönülden bağı var. Yusuf hülle transfer işine girmez. Türkiye'den isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor. Trabzonspor'un rızasını almadan Yusuf Türkiye'den bir kulübe gitmez. İkimiz de sözleşme feshet, gel git olayına girmeyiz. İsteyen varsa Trabzonspor'la anlaşmalı.

-Avrupa'da kalmayı, kariyerini burada sürdürmeyi istiyor. Onu isteyen bazı kulüpler var. Rusya ve Arabistan liginden de ilgi var, kulübüyle temastalar. Sanırım 10 güne kadar belli olur.

-Gidenler birinci furyaydı, ikinci furya da gidecek. O liglerin kalitesi belki zamanla Avrupa'dan daha yüksek olacak. Bu tabii transferlerin kalitesine bağlı. Dünya yıldızları Arap takımlarına gidiyor, çok farklı bir izlenme olacak. Yusuf'a da Arap takımlarından olan ilgi, ligin kalitesinin artışına göre cazip gelebilir. (DHA)

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