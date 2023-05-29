Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor. Süper Lig devi devreye girdi

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bu sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan ama istenileni bir türlü veremeyen, Bordo Mavililer’in kiralık oyuncu Yusuf Yazıcı, Lille mi dönüyor? Yoksa kiralık olarak bu sefer Beşiktaş’ta mı giyecek? Şimdiden gündeme gelmeye ve konuşulmaya başlandı.

Trabzonspor’un tüm kiralık oyuncularla yollarını ayıracağı bilinirken, Türkiye A Milli Takım oyuncusu Yusuf Yazıcı ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavililer’deki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından, memleketinin takıma veda edecek olan Fransa -Ligue 1 ekiplerinden LOSC Lille’in oyuncusu için, Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın devreye girdiği ileri sürüldü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği söylenen oyuncunun bonservisi için, Siyah Beyazlılar’ın harekete geçeceği öğrenildi.

Trabzonspor'da gözden çıkarılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı için, Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu belirtilirken; Yazıcı’nın, daha önce Rus ekibi CSKA Moskova’ da da kiralık olarak forma giydiği ve orada başarılı bir sezon geçirdiği hatırlatıldı. Şenol Güneş'in, istediği ifade edilen bu 10 numaranın, kiralık olarak transferine Lille takımında sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda; Yusuf Yazıcı ile anlaşmalarının bittiğini, kiralık oyuncular ve birkaç oyuncu ile yolların ayrılacağının hemen hemen netleşmeye başladığını ifade etmişti.

Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte, 3 hafta sonra Lille'e dönecek olan Yusuf ile ilgilendiği görülen Beşiktaş, Fransız ekibi ile temasa geçerek makul bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istiyor.

Yusuf Yazıcı ile sadece 1 yıllık anlaşması kalan Lille'in, transfere olumlu yaklaşması ve oyuncudan istediği gibi faydalanamadığı için, son sezonu kalan genç oyuncuyu, bonservis konusunda anlaşacağı bir kulübe satması ya da yine kiralaması bekleniyor.

Şenol Hoca ile Yusuf Yazıcı'nın eski günlerine döneceğini düşünen Beşiktaş yönetiminin, olumlu geçmesini düşündükleri görüşmelerle, Yusuf Yazıcı transferini haziran ayı ortalarında açıklayabilecekleri söyleniyor.

Karadeniz ekibinin; bu sezon kiralık oyuncusu olarak 20 maça çıkan Yazıcı, ligin bitimine son 3 hafta kalana kadar, altyapısından yetiştiği takıma 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.