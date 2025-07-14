Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi herkesi şaşırtacak

Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi herkesi şaşırtacak

Çapraz bağlarını kopardığı için geçtiğimiz sezonu kaçıran milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kariyerine Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta devam eden milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın kulüpten ayrılacağı iddia edildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcuya Fransa ve İngiltere'den ilgi var.

Fransa'dan isteyen takım hakkında bilgi yer almazken Yusuf ile Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United'ın ilgilendiği ve Ada'ya transfer olacağı iddia edildi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Geçen yıl Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, ilk maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan oyuncu sezonu da kaçırmıştı.

Yazıcı'nın Olympiakos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var.

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