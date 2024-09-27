Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu

Fransız ekibi Lille’den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Yusuf Yazıcı’nın hangi takımla anlaşacağı merakla bekleniyor. Yıldız oyuncunun adı Premier Lig ekipleri ile anılırken çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Yunan basınından gelen bir habere göre, Yusuf Yazıcı’nın yolu Atina’ya gidiyor. Yunan gazeteci i Nikos Kotsis, milli futbolcunun Olimpiyakos ile anlaştığını yazdı.

Yusuf Yazıcı'nın kendisini Olympiakos'a bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere gün içinde Atina'ya gideceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon toplam 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

Transferin son günlerinde Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşen Yusuf Yazıcı, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini belirterek gelen teklifleri reddetmişti.