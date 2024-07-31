Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde kontrolden çıkan kamyonet duvara çarptı. Kamyonetteki 67 yaşındaki Fermiye Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam Artvin-Yusufeli karayolunun Sebzeciler yakınlaında T21 tünelinde gerçekleşti. Erzurum’dan Artvin yönüne giden 55 yaşındaki Üresin Altun yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkıp, tünel duvarına çarptı.

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Kazada sürücü ile araçta bulunan 85 yaşındaki Medine Altun ve Fermiye Yıldız yaralandı. Tünelden geçen araç sürücülerinin yaptığı ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin arkasından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fermiye Yıldız, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

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