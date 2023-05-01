Yusufiyeli ülkücülerden İYİ Partili adaya tam destek

Yusufiyeli Ülkücülerin Elazığ’dan İYİ Parti 1. sıra Milletvekili adayı olan İrfan Sönmez için yaptığı destek açıklamasının tam metni şöyle:

Aziz Elazığ Halkı

Yiğit GAKKOŞLAR

Medres-i Yusufiyeli ülküdaşlarımızdan Dava ve yol arkadaşlarımızdan Hukukçu Dr. İrfan Sönmez İyi Partiden Elazığ Milletvekili adayı oldu.

Temayül yoklamalarında birinci sırada çıkan Elazığ halkının desteğini de arkasına alan SÖNMEZ, adı gibi İrfan sahibidir. Cezaevindeyken, Hukuk Fakültesini kazanmış çıktıktan sonra bitirmiş , Hukukçu olmuştur. Ardından, Yüksek lisans ve doktorasını Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku üzerine yapmış bir fikir ve siyaset adamıdır.

Sönmez 55 yıllık bir ülkücü olarak ömrünü aziz Türk Milletine, Türk Milliyetçiliği ülküsüne vakfetmiş bir dava ve ülkü adamıdır.

1974 yılında adım attığı “ÜLKÜ OCAKLARI” çizgisine, hep bağlı ve sadık kalmıştır.

12 Eylül 1980 öncesi, her türlü emperyalizme karşı verilen o tarihi, soylu, destanlık mücadelede, Ülkü Yolunda ,Ülkücü Yolumuzda yiğitçe mücadele eden dava arkadaşlarımızdandır.

Elazığ, Manisa, Konya, İzmir ,Ankara sokaklarında İrfan Sönmez’in bu kutlu davada emek verdiği, yüreğini, canını ortaya koyduğu o ülkücü ruhun izleri vardır.

Medrese-i Yusufiye'ler, kendilerine "Yusufi" ismini veren, yattıkları zindanları Hz. Yusuf misali ilimleri ve irfanları ile 'Medrese-i Yusufiye'ye, birer “Taş Medreseye” çeviren, vatan ve millet sevdalılarının, davaya, bayrağa ve vatana adanmış ülkücülerin hayat hikâyeleri ile doludur.

Yusufiyeli ülküdaşımız Dr. İrfan sönmez ülkücü mefkurenin çilesini çekmiş, cefasını yüklenmiş, mukaddes bildiği bu kutlu davada asla ve kat’a taviz vermemiş bir Türk Milliyetçisidir.

Dava arkadaşımız Sönmez, Ülkücü hareketin bu kutlu kavgasında binlerce Ülküdaşı gibi gözaltına alınmış, günlerce işkence görmüş, tutuklu kalmış, 11 yıl medrese-i Yusufiyeler de çile çekmiş bir dava adamıdır.

İdamla yargılandığı Cunta rejiminin mahkemelerinde ülkücü duruşunu bozmamış, 12 Eylül mahkemelerine, cunta rejimine boyun bükmemiş, yattığı Manisa, İzmir, Konya, Diyarbakır, Elazığ cezaevlerinde bile teşkilat kurmuş, başkanlık yapmış bir ülküdaşımızdır.

Dava adamları hasbidir .Ülküsünü hayatının anlamı ve gayesi sayan hayatını davasına adayan, vefalı, vefakar, cefakar, kadirşinas, gönül insanı İrfan Sönmez ülküdaşımız 11 senelik cezaevi hayatının sona ermesinden sonra yine Ülkücü Yol’da inançla ,azimle yürümüştür.

28 ŞUBAT SÜRECİNDE DARBE PEŞİNDE KOŞAN BAAS ZİHNİYETLİLERLE MÜCADELE ETMİŞ VE DEMOKRASİYİ SAVUNDUĞU İÇİN MAHKEMELERDE YARGILANMIŞTIR

Fikri ve siyasi birikimi, kalemi ve irfanıyla dik duran, düz yürüyen dava adamlarındandır.

İrfan Sönmez, Türkiye’nin dört bir yanında ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yüzlerce konferans vermiştir.

28 Şubat sürecinde milli iradeden yana, demokrasiyi savunan darbelere, demokrasi dışı arayışlara karşı çıkan makaleleri büyük ses getirmiştir.

28 Şubat sürecinde susmamış, yazmış, konuşmuş, demokrasi düşmanı 28 Şubatçılara, Baasçı zihniyete, dikta rejimi kurmak isteyenlere meydan okumuştur.

Cesareti ve dik duruşuyla demokrasiyi ve milli iradeyi savunan yazıları ve konuşmalarından dolayı 28 Şubat mahkemelerinde yargılanmıştır.

Konuşmalarında ve yazılarında daima sivil toplum, sivil siyaset, sivil anayasa, adalet, demokrasi ve özgürlük vurgusu yapan sivil bir anayasa ve özgürlükçü demokrasiyi savunan, demokrasi düşmanlarıyla mücadele eden İrfan Sönmez; 28 Şubat sürecinde BAAS tipi dikta rejimi kurma çabasına girenlere karşı ilkeli bir duruş sergileyen, “namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla alkışlamam”, “Türkiye, İran olmayacak, Cezayir olmayacak, Suriye yapılmasına da biz asla müsaade etmeyeceğiz” diyen milli ve yerli lider milletin adamı şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşıdır.

İlkelerimize ve değerlerimize bağlı olan İrfan Sönmez otokratik siyasete hep karşı çıkmış ;sivil siyaseti ve hukukun üstünlüğünü savunmuştur.

“BİZ KONUŞACAĞIZ, KİMSEDEN KORKMAYACAĞIZ….SUÇLULAR KORKAK OLUR”

Ülkücü ruha sahip İrfan Sönmez’in “gizli ajandası” yoktur. Sönmez, asla menfaatlerin, adamı olmadı, daima fikirlerin ve değerlerin adamı oldu. “Biz konuşacağız kimseden korkmayacağız suçlular korkak olur. Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur. Herkes şunu bilmelidir ki bizim Allah’tan başka kimseden korkumuz yoktur.” diyen Sönmez tek adam, tek parti rejimine karşı milli ve demokrat duruşa sahip bir Türk Milliyetçisidir.

Hukukçu ve yazar olarak özgürlükçü demokrasiyi, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi ve demokratik siyaseti savunmuş, askeri vesayete, parti vesayetine ve her türlü vesayetçiliğe karşı çıkmış ve Türkiye’nin demokratikleşmesi ve her türlü vesayetin ortadan kalkması için mücadele eden bir fikir ve siyaset adamıdır

Yazılarında ve konuşmalarında tek parti güdümlü otoriterleşmeye karşı durmuş, demokrasiyi insan haklarını, hukukun üstünlüğünü savunmuştur.

Bir fikir ve düşünce adamı olan Sönmez yazılarıyla kamplaşmaya, cepheleşmeye, kutuplaşmaya, karşı çıkmış, ötekileştirici ve gerilim üreten kirli politikaları şiddetle eleştirmiş, ve demokrasiyi ve adaleti savunan Ülkücü bir aydındır.

BÖLÜCÜLÜKLE VE BÖLÜCÜLERLE MÜCADELE EDEN İRFAN SÖNMEZ MUTLAKA GAZİ MECLİS’TE OLMALIDIR

Bölücülükle, bölücü terörle ve terör örgütleriyle ilgili 4 önemli kitabı bulunan Sönmez ; Mecliste, her türlü bölücülükle devlet, millet ve demokrasi düşmanlarıyla mücadele edecek ve Gazi Meclis’te Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü Türkiye’nin birlik ve beraberliğini en yüksek bir şekilde savunacak haykıracak olan bir Türkiye sevdalısı, memleket sevdalısı, millet, bayrak, vatan sevdalısı Ülkücü fikir ve siyaset adamıdır.

BOP ,BİP ve küresel emperyalist projelere daima karşı çıkan stratejik maşa PKK terör örgütü tarafından hedef gösterilen ve bölücülüğe karşı vermiş olduğu mücadele ile tanınan bilinen taviz Türk Milliyetçisi İrfan Sönmez ve İrfan gibi dava adamları mutlaka Gazi Meclis’te olmalıdır.

Etnik ve mezhep temelli siyaset çok tehlikelidir.

Dr. İrfan Sönmez etnik ve mezhep temelli kirli ve bölücü siyasete ,kimlik siyasetine, hep karşı çıkmış ve bu zihniyetlerin ülkemize ve demokrasiye büyük zarar verdiğini söylemiş bunlarla mücadele etmiş bir fikir ve siyaset adamıdır.

Terör örgütü PKK’nın uzantısı “HDP/Yeşil Sol Parti” ve “Hizbul Derin” olan HÜDA–PAR gibi bölücü yapıların mensuplarının olduğu bir meclis’te; İrfan Sönmez gibi ,”Türkiye’nin Milli Güvenliği Kırmızı Çizgimizdir” diyen Türk Milliyetçisi milletvekillerine çok büyük ihtiyaç vardır. Sönmez gibi Devletine, milletine, bayrağına bağlı, sevdalı insanların olduğu “Gazi Mecliste” bölücülük yapılamaz ve bölücülüğe asla izin verilmez.

“MUHSİN YAZICIOĞLU KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR” DİYEN İRFAN SÖNMEZ MUTLAKA GAZİ MECLİSTE OLMALIDIR

Bir mücadele adamı, aksiyon adamı, fikir adamı olan İrfan Sönmez 1992 1994 arası “Yeni Hafta “ gazetesinde, 1994- 1999 yıllarında “Gündüz” gazetesinde fikri ve siyasi yazılar yazmıştır.

Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun 1977 yılında tanıdığı , çok sevdiği , değer verdiği , bir ülküdaşı dava arkadaşı ve kardeşidir.

O, inançlarımızı Meclise taşıyan, hayatın her alanında bizlere yol gösteren şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun milli, yerli, sivil demokrat duruşunu meclis’te devam ettirecek ilkeli ,tutarlı bir dava arkadaşımızdır.

Tanıdığımız, bildiğimiz, ülküdaşımız İrfan sönmez Hak, adalet ve hürriyet ilkelerine hep bağlı kalan Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisine hep bağlı ve sadık kaldı.

Küresel bir suikastle keş dağlarında şehit edilen ,şehadete yürüyen lider Muhsin Yazıcıoğlu birlikte hareket etmiş ,onunla yol yürümüş ve milletin adamı ile şehadetine kadar beraber olmuş, asla yalnız bırakmamış, terk etmemiş ve onunla dava ve yol arkadaşlığı yapmış bir mücadele adamıdır.

Yerel ve ülke siyasetini çok iyi bilen, önemli bir siyasi kişilik olan fikir adamı Dr. Hukukçu İrfan Sönmez’in Mecliste olması demek Muhsin Yazıcıoğlu çizgisinin temsili demektir.

Muhsin Yazıcıoğlu suikasti üzerinden 14 yıldan fazla zaman geçmiştir. Yazıcıoğlu suikasti kapatılmak, karartılmak, örtbas edilmek isteniyor.

Bu suikastin kapatılmaması için İrfan Sönmez gibi ülkücü yiğitlerin mecliste olup bu davayı takip etmeleri lazım.

“Muhsin Yazıcıoğlu Kırmızı Çizgimizdir” diyen İrfan Sönmez bütün ömrünü aziz Türk Milletine. Türk–İslam Ülküsüne vakfetmiş, Elazığ’ın yiğit bir evladıdır.

Yiğit Elazığ halkı evladına, İrfanına sahip çıkacaktır.

İftiralarla, algı operasyonlarıyla, İrfan Sönmez’in önünü kesmek isteyen malum çevreler kirli ve karanlık emellerine asla ulaşamayacaklardır.

İftira, saldırı, gözdağı, tehdit Ülkücü duruşlu dava adamı Sönmez’e sökmez!

Bizler 78 kuşağına mensup ülkücüler Ülkücü hareketin çilesini cefasını çekmiş ve bu uğurda bedellerde ödemiş Nizam- I Alem İlay-ı Kelimutallah davasına hayatını adamış İrfan Sönmez’in mecliste inançlarımızı meclise taşıyacağına ezilenlerin, mazlumların sesi ve sözcüsü olacağına milletten ve demokrasiden yana tavrıyla o yüksek belagatıyla hakikatleri en yüksek şekilde dile getireceğine yürekten inanıyor ve kendisine güveniyoruz.

GAKGOŞ’LAR EVLATLARI İRFAN’LARINA SAHİP ÇIKACAKTIR

İrfan Sönmez milliyetçi Ülkücü camiada saygıyla, sevgiyle anılan bir dava arkadaşımızdır.

İrfan sönmez Türkiye’nin ve Elazığ’ın meselerini çok iyi bilir.

Bu yolculuk uzun, meşakkatli ve zor. Çıktığı kutlu yolda İrfan Sönmez yalnız değildir.

78 kuşağının ülkücüleri, feda kuşağının kahramanları, Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşları , Yiğit Elazığ halkı, Yiğit Gakgoşlar onun yanındadır.

Milli iradeyi, demokrasiyi tehdit edenlere karşı Sönmez gibi demokrasiden ve milli iradeden yana olan Milli Duruşluların Gazi Meclis’te olması lazım.

Bizler Ulucanlar, Mamak, Sağmalcılar, Paşakapısı, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir, Gaziantep Aydın, Çanakkale, Malatya, Konya, Kayseri Elazığ, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır vb. Bir çok il ve ilçelerde bulunan cezaevlerinde yıllarca yatmış Yusufiyeli ülkücüler olarak İrfan Sönmez Ülküdaşımızın sonuna kadar yanındayız.

Aziz dava arkadaşımız İrfan Sönmez,

Yolun açık olsun, Rabbim yar ve yardımcın olsun.