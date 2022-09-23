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Köydeki zehirlenme olayında gözler muhtara çevrildi. Özel olarak savcı gönderildi

Yuva köyünde meydana gelen zehirlenme vakalarıyla ilgili köy muhtarının ihmalinin olup olmadığı araştırılırken, ölen Eyüp Ertem'in (49) otopsi sonucu da bekleniyor.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 19:16
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Yuva köyündeki zehirlenme olayını soruşturmak için savcı görevlendirildi. Gözler muhtarın üzerinde

Köydeki zehirlenme olayında gözler muhtara çevrildi. Özel olarak savcı gönderildi
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Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, temmuz ayında Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkiklerde çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı.

Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 142 kişi taburcu oldu. Yoğun bakım hastası bulunmazken, hastanede halen serviste tedavisi süren 5 kişi kaldı. Bu hastaların da sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.

ÖZEL OLARAK SAVCI GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili adli soruşturma ise devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, özel olarak savcı görevlendirildi.

Savcı koordinesinde yürütülen soruşturmada, köyün su kaynağı ve evlerde kullanılan sulardan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerin sonuçları soruşturma dosyasına eklendi. Suyun kaynağından alınan örneklerde görülmeyen bazı bakteri ve benzeri unsurların, şebekenin diğer noktalarında bulunduğu tespit edildi.

KÖY MUHTARININ İHMALİ...

Köy çevresindeki çeşitli fabrika ve işletmelere malzeme taşıyan araçların bölgedeki bir tesiste yıkandığı ve burada ortaya çıkan kimyasal veya biyolojik maddelerin toprak altındaki kırık su borularından içme suyuna karıştığı iddiaları üzerine bölgede kazı yaptırılıp çeşitli örnekler aldırıldı.

Ayrıca Başsavcılık tarafından köyde inceleme yapmak üzere mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanlarıyla mühendislerden bir heyet de oluşturulacak. Heyet, kullanım suları ve su kaynağı başta olmak üzere köyün çeşitli alanlarında detaylı inceleme yapacak.

Köy muhtarının ihmaline yönelik iddiaları da değerlendiren başsavcılık, Valilik'ten konuyla ilgili soruşturma izni aldı. Öte yandan hastanelere başvuran 147 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, hastane raporları da soruşturma dosyasına ekleniyor. Bölge halkının içme suyundan etkilenmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanması için Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 23 Temmuz'da vefat eden Eyüp Ertem'in otopsi raporu da bekleniyor. (DHA)

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