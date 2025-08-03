Yuva yapmak için kazı yapan köstebek kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
Yuva yapmak için kazı yapan köstebek kameraya yansıdı

Tunceli'de, ev temeli için yapılan kazı çalışmasında bir köstebeğin de yuva yapmak için kazı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tunceli'de, ev temeli için yapılan kazı çalışmasında bir köstebeğin de yuva yapmak için kazı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent köyünde bir evin temeli için kazı çalışması yapılırken o anlarda yuva için kazı yapan köstebek görüntülendi. Kazı nedeniyle yumuşayan toprağı uzun süre eşeleyerek yuva için yol yapan köstebeğin o anları Hasan Bıra tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

Köstebek uzun uğraşlar sonucu toprağın altına girerek gözden kayboldu.

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