Yuvacık Barajı’nda su seviyesi düştü: Geçen yıl yüzde 80 seviyesindeydi

Kaynak: İHA
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi düştü: Geçen yıl yüzde 80 seviyesindeydi

Kocaeli’nde içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi düştü. Barajda geçen yılın yaz aylarında su seviyesi yüzde 80 seviyesindeydi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 63'e geriledi. Geçtiğimiz yıl yine bu aylarda su seviyesi yüzde 80 olarak ölçülmüştü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 49 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda yapılan ölçümlerde Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Havaların ısınması ve yağmurun yağmaması sebebiyle düşük su seviyesi, tedirginliğe yol açıyor.

Öte yandan, Sapanca Gölü'nden sonra bölgenin en büyük ikinci su kaynağı olarak bilinen Yuvacık Barajı, toplam 51 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. Bu özelliğiyle bölgedeki su sıkıntılarını büyük ölçüde hafifletiyor.

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