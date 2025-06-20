Yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

Kaynak: AA
Yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

Muş'ta elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Muş'a 45 kilometre uzaklıktaki Yelalan köyünde leylek yavrusunun yuvadan düştüğünü gören Mehmet Tahir Sevim, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine köye giden ekipler, bitkin haldeki leylek yavrusunu alarak müdürlüğe getirdi.

1kapak1.jpg

Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından yuvaya bırakılacak.

Ekiplere teşekkür eden Sevim, "Çocukları okula götürürken fark ettim. Uçmadığı için ekiplere haber verdik. Ekipler hemen geldi. Daha yavru olduğu için ayakta duramıyor." dedi.

Son Haberler
İtalyanlar duyurdu! Galatasaray resmen istedi
İtalyanlar duyurdu! Galatasaray resmen istedi
İşsizlik Hırvatistan'da dert olmaktan çıktı
İşsizlik Hırvatistan'da dert olmaktan çıktı
Belçikalı tüketici temkini elden bırakmıyor
Belçikalı tüketici temkini elden bırakmıyor
Messi'den Ronaldo sözleri: Arkadaş değiliz ama
Messi'den Ronaldo sözleri: Arkadaş değiliz ama
Yürek yakan kaza! 1,5 yaşındaki bebek balkondan düştü: Çamaşır iplerine tutundu ama...
Yürek yakan kaza: Bebek ağır aaralı