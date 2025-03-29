"Yuvamız Eyüpsultan Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi" hizmete açılıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, ilçede yaşayan çocukların okul öncesi eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve çok yakında hizmete açılacak olan "Yuvamız Eyüpsultan Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi'nin çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sunmak ve çalışan ailelerin günlük yaşamını desteklemek amacıyla ilçenin birçok noktasında hayata geçirdiği Yuvamız Eyüpsultan Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin yapımı devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi 9 merkezden Sakarya, Nişancı, Çırçır ve Esentepe Çocuk Etkinlik Merkezleri için ön kayıt başvurularını aldı. Eyüpsultan'ın sosyal ve eğitim alt yapısını güçlendirerek yaşam standardını artıracak merkezlerin yapımıyla yakından ilgilenen Başkan Özmen, Yuvamız Eyüpsultan Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

"6 SINIFIYLA 132 ÖĞRENCİ KAPASİTESİ OLACAK"

Yuvamız Eyüpsultan Çırçır Çocuk Etkinlik Merkezi'nin yakında hizmete gireceği müjdesini veren Özmen, "Yakında hizmete girecek olan bu merkezimizin, 6 sınıfıyla 132 öğrenci kapasitesi olacak. Türkiye'de en çok çocuk etkinlik merkezi inşaatı devam eden tek ilçe belediyesi olabileceğimizin gururunu yaşıyoruz. Çırçır Yuvamız Eyüpsultan, ilçemize hayırlı olsun" dedi.