Yuvamız İstanbul yeni dönem başvuruları başladı

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İBB Çocuk Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri (ÇEM) İstanbul’da yaşayan 3-6 yaş aralığındaki çocuklara fiziksel ve psikososyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri bir ortam sunarak, onlara nitelikli ve güvenli bir hizmet sunmaya devam ediyor.

“17 YENİ MERKEZ HİZMETE GİRİYOR”

Aktif olarak hizmet sağlanan 111 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ne yeni dönemde 17 yeni merkez daha ekleniyor. Sancaktepe, Kartal, Ataşehir Kayışdağı, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Pendik, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Akgül Sokak, Maltepe Fındıklı, Tuzla Aydıntepe, Eyüpsultan Emniyettepe, Sancaktepe Atatürk, Pendik Çamçeşme Kiptaş, Tuzla, Çekmeköy Sultançiftliği, Şişli Eskişehir, Kartal Soğanlık’ta başvuruların ardından açılacak yeni merkezler İstanbullu çocukları ağırlayacak.

“BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK”

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 2025- 2026 hizmet dönemi için başvurular 28 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasından yuvamiz.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.