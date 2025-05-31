Yuvayı kumar yıktı! Arabasını süsledi özgürlüğünü ilan etti! Dansla kutladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D., sanal kumar nedeniyle boşandığı eşinden ayrılmasını kutlamak için arabasını süsledi ve maskeyle yüzünü gizleyerek şehirde “Boşandım, mutluyum” turu attı.

Üç yıllık evliliğini 10 ay süren dava süreciyle sonlandıran E.D., roman havası eşliğinde özgürlüğünü dans ederek kutladı. Toplumsal baskılardan çekindiği için maske takan E.D., “Özgürlüğüme düşkünüm, kaybolan para çocuğumun rızkıydı. Kumar siteleri yuvamı yıktı, bu bir uyarı olsun” dedi.

Kadınların dedikodu malzemesi yapılmasından rahatsız olduğunu belirten E.D., özgürlüğünü kutlayarak diğer kadınlara ilham olmayı hedeflediğini ifade etti. Kumarın yuvaları yıkıp cinayet ve intiharlara yol açabileceğini vurguladı.

E.D., "Bu evlilikten kurtulabilmek için hiçbir şey almadan boşanmayı kabul etmem gerekiyordu. Ben kaybettiğim miktarı boşa sayarak özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Toplumumuzda kadınların boşandı diye dedikodu malzemesi edilmesinden çok rahatsızım. Burada çoğu insanı uyarmak istiyorum. Kumar siteleri bir yuvayı yıktı. Ama bunlar cinayetle, intiharla da sonuçlanıyor. Bugün benim yuvam yıkıldı, kumar yüzünden maddi zarar uğratıldım eşim tarafından" diye konuştu.