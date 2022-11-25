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Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı

Ford 634 binden fazla aracını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:54
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Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı

Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı
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ABD menşeili otomotiv üreticisi Ford'dan tüm dünyayı ilgilendiren bir gelişme meydana geldi. Ford, son yılların en büyük geri çağırma operasyonunu gerçekleştiriyor.

ABD'li şirket, 634 binden fazla SUV model aracı, çatlamış bir yakıt enjektörünün sıcak bir motora yakıt dökebileceği ya da buhar sızdırıp yangına sebep olabileceği riski sebebi ile geri çağırıyor.

2020-2023 YILLARI ARASI

Geri çağırma, 2020 yılından 2023 yılına kadar olan Bronco Sport ve Escape SUV modellerini kapsıyor. Bütün araçlar, 1.5 litrelik üç silindirli motorlara sahip. Otomobil üreticisi, yangınların seyrek olduğunu ve genel olarak motor kapalıyken meydana gelmediğini ifade etti. Araç sahiplerine sürmeyi bırakma tavsiyesi de verilmedi.

Otomobil devi Ford, üçü yakındaki yapılara da yayılmış olan 20 yangın raporu aldığını söyledi. Şirket bununla birlikte, motorlar kapatıldıktan beş dakikadan kısa bir süre sonra fark edilen dört yangın iddiası olduğunu da ifade etti.

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