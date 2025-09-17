Yüz binlerce Gazzeli sürgünde! Bazıları yürüyerek bazıları bisikletle evlerini terk etti

İsrail, Gazze Şeridi'nin en büyük kenti olan Gazze kentinde işgal operasyonuna başladı. Tanklarla kente giren İsrail ordusu, harekatın işgal planının ana safhası olduğunu açıkladı.

Kenti ele geçirme hedefiyle 15 Eylül'de başlatılan bu kara harekatı, binlerce Filistinli için bir kez daha zorla göç anlamına geliyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, 15 Eylül'de başlayan saldırılarda şimdiye kadar 100'den fazla Filistinli'nin öldüğünü bildirdi.

Binlerce Gazzeli de yeniden eşyalarını sırtlayıp yola düştü. Bazıları yürüyerek, bazıları bisiklet, motosiklet veya kamyonetlerle güneye doğru harekete başladı.

48 SAATLİK GEÇİCİ ROTA

İsrail ordusu, saldırıların birkaç ay sürebileceğini açıklarken, Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, kara harekatının ilk 24 saatinde 106 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, bugün Filistinlilerin kaçışı için "geçici bir rota" duyurdu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Selahaddin caddesi üzerinden geçici bir ulaşım yolu açıldığını söyledi.

Bu rotanın yalnızca 48 saat boyunca açık kalacağını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ise yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan 1 milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeyi reddettiklerini bildirdi.

TEHCİRE KARŞI 190 BİN KİŞİ AYRILDI

Filistin yönetimi, Gazze ve güneyinde bulunan bir milyonu aşkın Filistinlinin hala evlerinden ve topraklarından güneye doğru göçü kesin bir dille reddetmeye devam ettiğini belirtti ve şunları ekledi: "Hem de işgalci İsrail'in, tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ederek, kalıcı zorunlu göç suçunu işlemek amacıyla yürüttüğü bombalamaların ve soykırım savaşının barbarlığına rağmen."

Hükümet, kalıcı tehcir planları baskıları altında göç edenlerin sayısının ise 190 bin civarında olduğunu kaydetti.

Normalde Gazze ve kuzeyindeki nüfusun 1,3 milyondan fazla olduğu belirtilirken, bu nüfusun yaklaşık 398 binini Kuzey Gazze ili sakinlerinin oluşturduğu, büyük çoğunluğunun da ilin batısına zorla göç ettirildiği belirtildi.

TERSİNE GÖÇ DE GÖRÜLDÜ

Filistinli yetkilliler, Gazze'de 914 binden fazla kişinin bulunduğunu ve bu nüfusun yaklaşık 350 bininin şehrin doğu mahallelerinden merkeze ve batıya doğru göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletlerle koordineli çalışan insani yardım grupları ise 70 bin kadar Filistinlinin güneye, daha çok Deyr el Balah ve Han Yunus'a doğru gittiğini belirtti.

Açıklamada hükümet ekiplerinin, tersine bir göç hareketi de kaydettiği ve dün öğle saatleri itibarıyla, 15 binden fazla kişinin Gazze şehrindeki yaşam alanlarına geri döndüğü ifade edildi.