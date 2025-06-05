Yüz binlerce işçinin zammı bayram sonrası belli olacak! Bakan bizzat açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk zam teklifinin Kurban Bayramı’ndan sonra sendikalara sunulacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.

isci2.webpHazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

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