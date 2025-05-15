Yüz binlerce memura büyük şok! Sayıştay ‘Kamu zararı’ dedi, faiziyle geri istedi

Sayıştay’dan yüz binlerce memuru ilgilendiren bir karar çıktı. Çıkan kararla memurlara 2012 yılından bu yana verilen giyim yardımı ‘kamu zararı’ sayılarak faiziyle geri istendi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, karardan ilk olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan memurlar oldu. Sayıştay, DSİ yönetiminden 2021 yılından itibaren ödenen giyim yardımlarını faiziyle birlikte geri istedi. Ödeme yapmayan memurlardan ise bu para haciz yoluyla alınacak.

Temyiz dahil tüm süreçleri sona ererek kesinleşen kritik kararın, memura giyim yardımı yapan tüm kamu kurumlarını kapsayacağı, uygulamadan 250 bin memurun olumsuz etkileneceği ifade edildi.

GİYİM YARDIMI 2012 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR

Kamudaki işçilere yıllardır yapılan eldiven, şapka, su-ısı geçirmeyen bot, mont, yelek gibi çeşitli koruyucu kıyafetler için giyim yardımı ilk kez 2012 yılında memurlara da verilmeye başladı. Memurların, Hakem Kurulu kararıyla ilk toplu sözleşmede elde ettiği giyecek yardımı hakkı ilk olarak enerji, sanayi, madencilik hizmet kolunda çalışan memurlara uygulandı.

Daha sonra bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, ardından kültür-sanat, ulaştırma ve son olarak da tarım ve ormancılık hizmet kollarıyla tüm kamuya yayıldı. Sayıştay, 2021 yılında yaptığı denetimlerde ‘kıyafet yardımı’ adı altında birçok kurumda yapılan ödemelerle kamunun zarara uğratıldığı tespitini yaptı. Sayıştay denetçilerinin bu raporlarına itirazlar geldi.

Ancak 11 kişilik Sayıştay Temyiz Kurulu 7 oyla DSİ’deki giyim yardımı ödemesinin haksız olduğu sonucuna varıp 687 memura 4 milyon 383 bin lira zimmet çıkardı. Sayıştay, bu paraların her bir memurdan faiziyle birlikte alınmasına ilişkin emri DSİ’ye gönderdi. Diğer kurumlardaki incelemelerin de devam ettiği bildirildi.