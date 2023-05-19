Yüz çillerinden mi yakınıyorsunuz?

Taze siyah üzümü ikiye bölün ve çilli bölgeye sürün. 10 dakika bekledikten sonra yıkayın. 15 gün boyunca her gün tekrarlayın. Birkaç gün ara verip tekrar başlayın.

2 yemek kaşığı keten tohumunu 250 gram kaynar suya katıp karıştırın. Soğuduktan sonra süzüp yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra yıkayın. 1 ay boyunca her gün tekrarlayın.

1 yemek kaşığı bal, 5 dal maydanoz ve yarım limonu blendırdan geçirin. Elde ettiğiniz suyu çilli bölgeye sürün. İyice kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayın. Limon asitli olduğundan, her gün uygularsanız cildinizi kurutabilir. Bu kürü iki günde bir uygulamaya, uyguladığınız günlerde yüzünüzü yıkadıktan sonra nemlendirmeye özen gösterin.

1 bardak kuru barbunyayı geceden ıslatın. Ertesi gün 1 litre suda pişirin. Suyunu süzüp soğuttuktan sonra yüzünüze sürün. 10 dakika sonra yüzünüzü yıkayın. Kalan barbunya suyunu buzdolabında muhafaza edin. 2 hafta her gün bu kürü tekrarlayın.