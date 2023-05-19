Yüz çillerinden mi yakınıyorsunuz?

Yüzünüzdeki çillerden yakınıyorsanız işte en doğal çözümler…

Yüz çillerinden mi yakınıyorsunuz?

Taze siyah üzümü ikiye bölün ve çilli bölgeye sürün. 10 dakika bekledikten sonra yıkayın. 15 gün boyunca her gün tekrarlayın. Birkaç gün ara verip tekrar başlayın.

2 yemek kaşığı keten tohumunu 250 gram kaynar suya katıp karıştırın. Soğuduktan sonra süzüp yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra yıkayın. 1 ay boyunca her gün tekrarlayın.

1 yemek kaşığı bal, 5 dal maydanoz ve yarım limonu blendırdan geçirin. Elde ettiğiniz suyu çilli bölgeye sürün. İyice kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayın. Limon asitli olduğundan, her gün uygularsanız cildinizi kurutabilir. Bu kürü iki günde bir uygulamaya, uyguladığınız günlerde yüzünüzü yıkadıktan sonra nemlendirmeye özen gösterin.

1 bardak kuru barbunyayı geceden ıslatın. Ertesi gün 1 litre suda pişirin. Suyunu süzüp soğuttuktan sonra yüzünüze sürün. 10 dakika sonra yüzünüzü yıkayın. Kalan barbunya suyunu buzdolabında muhafaza edin. 2 hafta her gün bu kürü tekrarlayın.

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor Güncel
Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı Siyaset
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı Dünya
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı Güncel
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı