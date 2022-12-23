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İşte yüz germe operasyonunda bilinmeyenler

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Aşkar yüz germe ameliyatı hakkında merak edilenlerle ilgili önemli açıklamalar yaptırdı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:12
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Yüz germe operasyonları nasıl yapılır?

İşte yüz germe operasyonunda bilinmeyenler
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Yüz germe ameliyatı yüz ve boyun derisindeki sarkıkları ve varsa çene altı yağlanmayı ortadan kaldırılması üzere estetik cerrahlar tarafından uygulanan yöntemlerden biri. Doç.Dr.İbrahim Aşkar,konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

''Cildin elastikiyeti tam kaybolmamışsa yüz germe ameliyatı daha iyi sonuç vermektedir. Bu operasyon yanında burun estetiği, göz kapakları estetiği, alın germe, kaş kaldırma, lazer ile cilt soyma, yüz germe ameliyatı ile birlikte yapılarak hastanın daha güzel, canlı ve genç görünmesine yardımcı olunabilir. Ayrıca beraberinde dolgu maddelerinin enjeksiyonu veya peeling uygulayarak ince kırışıklıklar da giderilebilir.''

Dr. Aşkar, şunları söyledi:

''Yüz germe ameliyatından beklentilerinizi ilgili cerrahınızla tartışın. Sigara kullanımına ameliyattan 10 gün önce bırakılmalıdır. Güneşleme ve cilt bakımı ile ilgili alışkanlıklarınızı anlatın, ameliyat sonrası yapılması gerekenleri dikkatle dinleyin. Ameliyat hastane koşullarında, anestezi uzmanının gözetiminde ameliyathanede yapılmalıdır. Genellikle genel anestezi ile yapılan bu ameliyat sedasyon desteği ile lokal anestezi altında da yapılabilir.2-2.5 saat süren bu operasyonundan sonra aynı gün eve çıkmak mümkündür. Yapılacak kombine ameliyatlar ameliyat süresini uzatıp, hastanede bir gün kalmayı gerektirebilir. Yüz germe ameliyatının izi mutlaka kalır, ancak belirgin bir iz değildir ve şakak bölgesinde saçlı deri içinde, kulak önü ve arkasında gizlenecek şekilde yapılır. Çene altı bölgesindeki yağların alınması için karşıdan görünmeyecek şekilde 3-5 mm boyunda iz kalır. Ek olarak ameliyat yapılırsa, yapılan ameliyata göre ek iz kalır. Bu izlerin gizlenecek ve belirgin olmayacak şekilde olması beklenen bir sonuçtur.''

 

Doç.Dr.İbrahim Aşkar , yüz germe operasyonu sonrası dikkat edilecek noktalar konusunda ise sözlerine şunları ekledi:

''Yüz germe ameliyatından beklentilerinizi ilgili cerrahınızla tartışın. Sigara kullanımına ameliyattan 10 gün önce bırakılmalıdır. Güneşleme ve cilt bakımı ile ilgili alışkanlıklarınızı anlatın, ameliyat sonrası yapılması gerekenleri dikkatle dinleyin. Ameliyat hastane koşullarında, anestezi uzmanının gözetiminde ameliyathanede yapılmalıdır. Genellikle genel anestezi ile yapılan bu ameliyat sedasyon desteği ile lokal anestezi altında da yapılabilir.2-2.5 saat süren bu operasyonundan sonra aynı gün eve çıkmak mümkündür. Yapılacak kombine ameliyatlar ameliyat süresini uzatıp, hastanede bir gün kalmayı gerektirebilir. Yüz germe ameliyatının izi mutlaka kalır, ancak belirgin bir iz değildir ve şakak bölgesinde saçlı deri içinde, kulak önü ve arkasında gizlenecek şekilde yapılır. Çene altı bölgesindeki yağların alınması için karşıdan görünmeyecek şekilde 3-5 mm boyunda iz kalır. Ek olarak ameliyat yapılırsa, yapılan ameliyata göre ek iz kalır. Bu izlerin gizlenecek ve belirgin olmayacak şekilde olması beklenen bir sonuçtur.''

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