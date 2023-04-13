Yüz güldüren besinler

Editör: Erkavim Yıldırım

Birçoğumuz mutsuz. Peki, serotonin yani mutluluk seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan besinler hangisi? İşte yanıtı…

MOR PATATES



Bulunması güç olsa da antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. Antosiyaninler, nörolojik koruma sağlar ve kısa süreli hafızayı güçlendirir.

HİNDİSTAN CEVİZİ



Hem mutluluk verir, hem de kan akışını düzenler. Ağız kokusunu giderir. Felce ve titremeye iyi gelir. Şekerle birlikte yenirse hem vücuda fazla ağırlık vermez hem de cinsel gücü arttırır.

ÇİLEK

Cvitamini açısından ve minerallerin zengin olduğu çilek aynı zamanda Afrodizyaklar arasına giren serotinini arttırır. Mevsiminde günde 6-8 adet çilek tüketebilirsiniz.

PAZI



Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Kansızlığı önler.

MİDYE



B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko içeriğiyle yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça etkilidir.

BAL



Normal şekerden kat ve kat daha iyi bir şeker kaynağı olan bal, içerdiği kimyasallarla depresyonu önler. Aynı zamanda şeker gibi vücutta yağ yapma özelliği yoktur ve damarlara etki etmez. Çok iyi bir enerji kaynağıdır. Besleyici değeri çok yüksek olan Bal, kansızlar için kan deposudur.

YOĞURT

Sütten daha fazla kalsiyum içeren yoğurt, nöronların çalışmasına yardımcı olur ve aynı zamanda vücudun fit kalmasını sağlar. Yoğurdun içinde bulunan ismini belki de hiç duymadığımız "Coenzym J", vücuttaki yağların çok daha çabuk yakıyor ve sindirimi hızlandırıyor.

YUMURTA

Evlerimizin vazgeçilmezi çocukken hemen hemen her sabah kahvaltısında mutlaka annemiz tarafından yememizin söylediği ve yemediğimiz zaman dayak yediğimiz çinko, B vitamini, iyot, omega- 3, yağ asitleri ve protein içeren yumurta, enerji kaynağı olduğu gibi karnınızı da tok tutar. O yüzden kahvaltılarda yumurta tüketilmesi tavsiye edilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

120 mg triptofan bulunan 20 gr kabak çekirdeğinde içerdiği bu mutluluk öncüsü aminoasit sayesinde serotonin salgılanmasına yardımcı olur. Kabak çekirdeği stresi ve endişeleri önlerken kişinin rahatlayıp sakinleşmenize de yardımcı olur.

HİNDİ ETİ

Hindi eti yine triptofan açısından zengin bir besindir. Hem yüksek miktarda protein içermesi hem de selenyum ve B12 vitaminleri açısından zengin bir besin olması nedeni ile tüketimi önerilmektedir. Hindinin mutluluk veren etkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için yanında mutlaka bir kompleks karbonhidrat tüketilmelidir.

MUZ

En fazla serotonin salgılatan muzdur. Ayrıca potasyum ve B vitamini sayesinde enerji verir. 1 adet muz ile daha mutlu gün geçirebilirsiniz.

ÇERİ DOMATESİ

Likopen adlı antioksidan nörolojik koruma sağlar. Zeytinyağı ile tüketilmesi tavsiye edilir çünkü yağ likopen emilimini arttırmaktadır. Kanı temizler. Kanseri, özellikle de prostat kanserini, önlemede çok etkilidir. Cilde tazelik verir.

SİYAH ÇİKOLATA

Siyah çikolata beyine giden kan akışını güçlendirir, enerji ve mutluluk verir. İçerdiği büyük miktarda bakır sayesinde vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı olur. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı olur.