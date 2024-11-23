Yüz körlüğü hastalığına şifa olan bitkiler neler? İşin uzmanları açıkladı!

Yüz körlüğü, prosopagnozi olarak bilinen bu nörolojik bozukluk, insanların yüzleri tanıma yeteneğini kaybetmesi olduğu bildirildi. Bu durum, genellikle beyin hasarına veya gelişimsel bir soruna bağlı olarak ortaya çıktı. Ancak, bazı bitkilerin bu hastalığa yönelik iyileştirici etkileri olduğu bilinmekte.

1. Kava (Coffea arabica): Kava bitkisinin yaprakları ve çiçekleri, beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kava, anksiyete ve stresle başa çıkmada yardımcı olabilir ve bu da prosopagnozi semptomlarını hafifletebilir.

2. Kekik (Zingiber officinale): Kekik, beyin dolaşımını iyileştiren ve antioksidan özelliklere sahip bir bitkidir. Bu özellikler, beyin hasarını azaltmaya yardımcı olabilir ve prosopagnozi semptomlarını hafifletebilir.

3. Yavşan (Salvia officinalis): Yavşan, beyin fonksiyonlarını destekleyen ve zihinsel sağlığı iyileştiren bitkilerden biri. Yavşanın antioksidan özellikleri, beyin hasarını azaltmaya yardımcı olabilir.

4. Yeşil çay (Camellia sinensis): Yeşil çay, antioksidan özelliklere sahip ve beyin sağlığını destekleyen bir bitki. Yeşil çay, beyin hasarını azaltmaya yardımcı olabilir ve prosopagnozi semptomlarını hafifletebilir.

5. Kaya demiri (Rhus typhina): Kaya demiri, beyin dolaşımını iyileştiren ve antioksidan özelliklere sahip bir bitki. Kaya demirinin bu özellikleri, beyin hasarını azaltmaya yardımcı olabilir ve prosopagnozi semptomlarını hafifletebilir.

Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken, prosopagnozi konusunda verdiği bilgilere göre, bu hastalığın tedavisinde bitkisel tedavilerin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri de önemli.

Prof. Dr. Necioğlu, prosopagnozi hastalarının sosyal destek alarak daha iyi yaşam kalitesine sahip olabileceğini vurguladı.

Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan, bu bitkilerin göz sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.