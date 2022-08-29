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Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar

İspanya'da spor camiasını derinden sarsan korkunç bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:27
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Yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla Barcelonalı Aubameyang'ı ve eşini tehdit etti. İşte korku dolu o anlar

Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
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Katalan basınında yer alan haberde, Barcelonalı futbolcu 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi.

Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.

RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.

Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.

El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.

İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Jordi Alba, Kevin Boateng'in de evleri soyulmuştu.

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