Yüz tanımalı, yaka kamerası olmadan çalışan arkadaşımız kalmayacak

Yerlikaya, Kastamonu'daki asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı. 1 Ocak-31 Ağustos 2024 döneminde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 9,3 oranında bir düşüş görüldüğünü belirtti. Aynı dönemde suçların aydınlatılma oranının ise yüzde 99,1’e yükseldiğini vurguladı. Özellikle otodan hırsızlıkta yüzde 45, yağma olaylarında yüzde 73 ve evden hırsızlıkta yüzde 45 oranında düşüş sağlandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. FETÖ ile ilgili 26 operasyon yapılmış olup, 26 gözaltı ve 26 adli kontrol uygulaması yapıldığını belirtti. DEAŞ ile ilgili 3 operasyon ve 8 gözaltı gerçekleştirildiğini, organize suç örgütleriyle ilgili ise 36 operasyon yapıldığını ve 37 tutuklama ile 27 adli kontrol uygulaması yapıldığını aktardı. Ayrıca, toplamda 26,3 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu belirtti.

Yerlikaya, vatandaşlardan suçlarla ilgili ihbar yapmalarını ve 112'yi aramalarını istedi. İhbarların değerlendirilip doğruluğunun tespit edileceğini ifade etti. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede, narkotik alanındaki çalışmaları sürdürdüklerini ve bu alandaki başarıları artırmak için vatandaşlardan destek beklediklerini vurguladı.

Güvenlik ekiplerinin yaka kamerası kullanımıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm personelin yüz tanımalı yaka kameraları kullanacağını ve bu teknolojinin güvenlik çalışmalarına katkıda bulunacağını belirtti.

Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile diğer kurum temsilcileri katıldı.