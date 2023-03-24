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Yüz Yıllık Mucize 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin Star TV ekranlarında ilk bölümü izleyiciyle buluştu. Konusu ve kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize Kuvayı Milliye’den beri genç görünen bir adamın hikayesine dayanıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:24
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Yüz Yıllık Mucize 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?

Yüz Yıllık Mucize 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?
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Star TV ekranlarında yakında yayınlanması beklenen Yüz Yıllık Mucize dizisinde başrolleri Birkan Sokullu ve Ebru Şahin paylaşıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Ab-ı Hayat olarak çekimlerine başlanan ancak daha sonra ismi Lavanta Konağı olarak değiştirilen Yüz Yıllık Mucize dizisi konusunda Kuvayı Milliye'den bu yana hep 30 yaşında görünen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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