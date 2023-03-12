12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor?

Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin Star TV ekranlarında başlayacak ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Konusu ve kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize Kuvayı Milliye’den beri genç görünen bir adamın hikayesine dayanıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 10:22
Takip Et

Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor?

Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor?
+
Aa
-

Star TV ekranlarında yakında yayınlanması beklenen Yüz Yıllık Mucize dizisinde başrolleri Birkan Sokullu ve Ebru Şahin paylaşıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor? Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir?

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Ab-ı Hayat olarak çekimlerine başlanan ancak daha sonra ismi Lavanta Konağı olarak değiştirilen Yüz Yıllık Mucize dizisi konusunda Kuvayı Milliye'den bu yana hep 30 yaşında görünen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu yer alıyor

Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrolünde olduğu Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları arasında Zerrin Tekindor, Hümeyra, Gözde Seda Altuner, Ayşegül Cengiz, Necip Memili, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan yer alıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
2
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
5
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
6
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
7
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.