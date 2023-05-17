Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin Star TV ekranlarında sekizinci bölümü izleyiciyle buluştu. Konusu ve kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize Kuvayı Milliye’den beri genç görünen bir adamın hikayesine dayanıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yakında yayınlanması beklenen Yüz Yıllık Mucize dizisinde başrolleri Birkan Sokullu ve Ebru Şahin paylaşıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Yüz Yıllık Mucize 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Ab-ı Hayat olarak çekimlerine başlanan ancak daha sonra ismi Lavanta Konağı olarak değiştirilen Yüz Yıllık Mucize dizisi konusunda Kuvayı Milliye''den bu yana hep 30 yaşında görünen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yüz Yıllık Mucize dizisi 9. yeni bölümüyle 18 Mayıs Perşembe akşam saat 20:00’da Star TV’de izleyiciyle buluşacak.

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