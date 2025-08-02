Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren zamda imzalar atıldı!

600 bine yakın memur işçisini ve ailelerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde bugün hükümetten yeni bir zam teklifi geldi.

Yapılan son teklif doğrultusunda, 2025 yılının ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 24 oranında zam gerçekleşecek. İkinci 6 ayda ise brüt çıplak ücretlere yüzde 11 oranında artış öngörülüyor.

2026'nın ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 oranında artış yapılması teklif kapsamında yer alıyor.

Ayrıca, bu dönemlerde enflasyonun öngörülen oranları aşması halinde enflasyon farkı da işçilerin maaşlarına yansıtılacak.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Kamu Çerçeve Protokolü kapalı kapılar ardında atıldı.