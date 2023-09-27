Yüzbinlerce kişi tehlikede. Brezilya'da Amazon ormanları kuraklıkla tehdit ediliyor

Brezilya'da bulunan devasa Amazon ormanlarının kuraklık nedeniyle tehlikede olduğu açıklanırken, 500 bin kişinin bu durumdan olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Yüzbinlerce kişi tehlikede. Brezilya'da Amazon ormanları kuraklıkla tehdit ediliyor

Yetkililerden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ortalamaları sebebiyle nehir seviyelerinde tarihi düşüşler olduğu ve yılsonuna kadar 500 bin kişinin temel gıdalara erişiminde sıkıntılar yaşayabileceği bilgisi verildi.

Özellikle geçimini balıkçılıktan sağlayan insanlar için kuraklığın ciddi sorun haline geldiği vurgulanan açıklamaya göre, iki hafta önce çevresel acil durum ilan edildi.

Açıklamada, acil durum kapsamında, devlet sivil koruma teşkilatının bölge halkına yiyecek, su ve hijyen yardımında bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

El Nino hava olayları kaynaklı kuraklıkla boğuşan Amazon yağmur ormanlarının ciddi yağış eksikliği yaşadığı ifade ediliyor.

Amazonlarda kuraklık, iklim değişikliği ve çevresel sorunlara ilişkin her fırsatta açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı Luiz Inacio Lula da Silva bölgeye 20 milyon dolar kaynak sağlayacak.

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