Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor... İmzalar bugün atılacak!

600 bin işçiyi ilgilendiren kamu çerçeve protokolü (KÇP) masasına yüzde 90 zam talebiyle oturan Türk-İş ve Hak-İş aylar sonra geldiği noktada konfederasyonlara yapılan son teklif yüzde 24'e gelmişti.

Grev kararı sonrası Erdoğan'ın imzasıyla grev 60 gün ertelenmişti.

Son olarak Türk-İş ile Hak-İş, işveren tarafı ile anlaştı. Bugün imzalar atılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır"

Kamu işçilerine zamda yeni gelişme: Olumluya yakın