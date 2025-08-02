Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor... İmzalar bugün atılacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor... İmzalar bugün atılacak!

Türk-İş ile Hak-İş işveren tarafı ile anlaştı, bugün imzalar atılacak.

600 bin işçiyi ilgilendiren kamu çerçeve protokolü (KÇP) masasına yüzde 90 zam talebiyle oturan Türk-İş ve Hak-İş aylar sonra geldiği noktada konfederasyonlara yapılan son teklif yüzde 24'e gelmişti.

Grev kararı sonrası Erdoğan'ın imzasıyla grev 60 gün ertelenmişti.

Son olarak Türk-İş ile Hak-İş, işveren tarafı ile anlaştı. Bugün imzalar atılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır"

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