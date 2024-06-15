Yüzde 1000 zam yapılacağı iddia edilmişti. İYİ Parti yurt dışına çıkış harcı için harekete geçti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yüzde 1000 zam yapılacağı ve 150 liradan 1500 liraya yükseleceği iddia edilen yurt dışına çıkış harçlarının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

YÜZDE 1000 ZAM İDDİASININ ARDINDAN İYİ PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Zorlu gelişmeyi sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamaya duyurdu.

Yurt dışına çıkış harcının 1500 lira seviyesine çıkarılacağı bilgisi kamuoyunu meşgul ederken Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamayla zammın işaretini verdiğini ifade eden Zorlu, esasen vergi görünümünde olan bu kanunun bir an önce kaldırılmasını talep etti.

Zorlu, bu verginin alınamaması durumundan vatandaşa yurt dışına çıkma yasağı uygulandığını belirten Zorlu, bu durumun hem vergi sistemine hem de seyahat özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirdi.

Zorlu, bu gerekçelerle engelleri artırmak yerine uygulamayı tamamen kaldırmayı kamu yararı açısından faydalı bulduğunu belirtti.

Zorlu ilgili kanun teklifini hazırlayarak teslim ettiklerini belirtirken, TBMM’nin açılır açılmaz kanun teklifinin gündeme alınmasını dilediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Gelir İdaresi Başkanlığı zam iddialarının ardından bir yurt dışı çıkış harcının yurt dışına çıkış işleminin gerçekleştiği günkü tutar üzerinden ödenmesini gerektiğini ifade ederek, yolculuk öncesinde pul almanın ya da farklı yollarla harcı ödemenin çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmeyeceğini belirtmişti.

Vatandaşların mağdur olmaması için Başkanlığın açıklamalarının takip edilmesini isteyen Gelir İdaresi’nin bu açıklaması zam yapılacağı iddialarının temelsiz olmadığı yorumlarına neden oldu.