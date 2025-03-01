Yüzde 100’den fazla zam geldi. 3000 TL’den 7500 TL’ye fırladı…

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kadın çalışanların istihdamı için yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadın çalışanların iş hayatına katılımını teşvik etmek için sunulan ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL’den 32 bin TL’ye yükseltildi. Böylece kadın istihdamının üretim sektöründeki payının artırılması hedefleniyor.

3 BİN TL’DEN 7 BİN 500 TL’YE ÇIKTI!

Öte yandan, çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak adına verilen çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye çıktı. Bu destekle, annelerin iş hayatına devam etmeleri için daha güçlü bir finansal destek sağlanması hedefleniyor.

KİPAP ile kadınların iş gücüne katılımının yükseltilmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri için çalışmalar hız kesmeden sürecek.