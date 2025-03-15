Yüzde 100’den fazla zam geldi! Resmi açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 100’den fazla zam geldi! Resmi açıklama geldi

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin çıkarıldı. Alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.

KDV İADESİ NEDİR?

Katma Değer Vergisi yani KDV, Türkiye’deki işletmelerin alışveriş yaptıkları mal ve hizmetler için ödedikleri bir vergi türü.

KDV, mal ya da hizmetlerin değerine dayalı olarak hesaplanır. İşletmeler de bu vergiyi alışveriş yaptıkları mal ya da hizmetlerin bedeli üzerinden öderler ve bu bedeli tüketiciye yansıtırlar.

KDV iadesi ise işletmelerin ödedikleri KDV’yi belirli şartlar altında geri almasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, işletmelere KDV yükünü hafifletme imkanı sunar.

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