Yüzde 100’den fazla zam geldi! Resmi açıklama geldi

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin çıkarıldı. Alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.

KDV İADESİ NEDİR?

Katma Değer Vergisi yani KDV, Türkiye’deki işletmelerin alışveriş yaptıkları mal ve hizmetler için ödedikleri bir vergi türü.

KDV, mal ya da hizmetlerin değerine dayalı olarak hesaplanır. İşletmeler de bu vergiyi alışveriş yaptıkları mal ya da hizmetlerin bedeli üzerinden öderler ve bu bedeli tüketiciye yansıtırlar.

KDV iadesi ise işletmelerin ödedikleri KDV’yi belirli şartlar altında geri almasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, işletmelere KDV yükünü hafifletme imkanı sunar.