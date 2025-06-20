Yüzde 10’u peşin kalanı 30 yıl taksit! Evini satıp yurt dışında konut alan sayısında patlama oldu

Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sıkıntıları artarken iş dünyasından birçok ismin yatırımlarını yurt dışına götürdüğüne dikkat çeken Özlem Gürses mevcut manzarayı şu sözlerle özetledi:

“Tekstil sektörünün neredeyse tamamı Mısır'a gitti. Romanya'da Çin'de, Ukrayna'da, Rusya'da yatırımları olan insanlar var. İş dünyasının önemli temsilcileri varlıklarını sattılar. Kendi bireysel servetlerini de yurt dışına taşıdılar. Yetmedi Schengen krizi nedeniyle değil vize, randevu bile alamıyoruz. Şu anda birçok kişi golden viza programından yararlanmak için Avrupa'nın çeşitli yerlerinde konut satın alıp hiç değilse bir oturum iznine sahip olmaya çalışıyor.”

Daha sonra program konuğu Hakan Bucak’a konuyla ilgili sorularını yönelten Özlem Gürses şöyle konuştu:

İNSANLAR NİYE ÜLKE DIŞINA YÖNELDİ?

Gördüğüm kadarıyla Türkiye pazarı hem konut anlamında bir yatırım olanağı bir yatırım tercihi olmaktan çıktı, hem de matematik olarak Türkiye o kadar pahalı ki artık birçok insan yurt dışında bir seçenek arıyor. Niye gidiyor insanlar, kim gidiyor, ne alıyorlar konusunda en doğru bilgiyi Hakan Bey’den alacağımızı düşünüyorum.”

Bu trendin 2023 yılında deprem faciasıyla beraber başladığının altını çizen Hakan Bucak da yaşanan süreci ve bugün gelinen noktayı şöyle anlattı:

“Seçim ekonomisine girdikten sonra özellikle konut fiyatlarını düşürme çabası hükümet tarafından ve siyaset tarafında çok ciddi anlamda siyasi belirsizliğinin başlamasıyla beraber faizlerin artış trendine girmesi, konut kira fiyatlarının artması, satış fiyatlarının artması ekonomik krize giden bir ülkede konut geliştiricilerinin konut projelerini teslim edememe riskinin oluşması gibi birçok gerekçeden oluşan durumdan ötürü 2023'ten itibaren yurt dışına gayrimenkul yatırımın trendi başladı. Türkiye'de 2008'lere gittiğimizde yılda 100 milyon dolar falan yatırım gidiyordu Türkiye'den. Şu anda ayda 220 milyon dolarlara falan geldi. Mesela mart ayında 227 milyon dolar sadece bir ayda para çıktı ki, bu son dönemde son bir yıla baktığımızda 2.3 milyar dolara ulaştı.

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KONUT SAHİBİ OLMA ŞARTLARI ÇOK CAZİP

Türklerin yurt dışından gayrimenkul yatırımları böyle bir ortamda trende dönüştü. 2023'ten bu yana dövizle kira getirisi, güvenli alım ortamı, yani yatırımcı dostu bir ortamla karşılaşılması, sermaye alternatifi oluşturma… Kimisi tabii iş yapmak için gidiyor. Özellikle gençler, aileleri daire alıp orada çalışmaya gidiyorlar. Baktığımızda büyük portföy sahibi insanlar özellikle Avrupa'da tatil bölgelerinde ya da Amerika'da tatil bölgelerinde almaya gidiyor. Son 2 senedir Dubai diye bir olay çıktı karşımıza. Yurt dışında ev almak için bir başka önemli faktör de; şimdi Türkiye'de konut almanız için bir defa konut satış fiyatının tamamını ödemeniz gerekiyor. Yani 1 milyon dolara bir konut aldığınızda hepsini ödemeniz gerekiyor. Çünkü ekonomik belirsizlikten ötürü kimse vade yapmıyor, taksit imkanı sunmuyor. Şimdi yurt dışında siz %10 peşinat ödeyerek yani 30 yıl, 20 yıl, 40 yıl vadeli bazı ülkelerde taksite ev almanız çok kolay bir şekilde işliyor. Güvene dayalı bir sistem var yani. Paranızı bir yere emanet ettiğinize teslim edilememe gibi risk çok az. Yani hukuk firmaları devrede, güvence hesapları falan var.

SAYISIZ AVANTAJLAR SAĞLIYOR

Her yurt dışı yatırımında bir vize oturum avantajı var. Kimi yerlerde Schengen var, kimi yerlerde uzun süreli oturum imkanı var, kimi yerlerde vatandaşlık var. Mesela Karayip adalarında 200.000 dolar verip, vatandaşlık alıp bütün Schengen ülkelerini gezebiliyorken, Dubai'de konut aldığınızda 10 yıl süresiz oturum alabiliyorken Portekiz'de 5 yıl süresiz gezebiliyorsunuz.

Onun dışında dövizle kira geliri var. Bu bahsettiğim ülkelerin birçoğunda dövizle kira geliri yaklaşık döviz bazında %6 ile 15 arasında. Yani şöyle söyleyeyim koyduğunuz parayı ortalamada 10 ile 18 yıl arası çıkarabiliyorsunuz. Türkiye'nin ortalaması TL bazında 23 sene ki, 2022'de 35-40 senelere çıktı. Bu %25 kira artış sınırlamasından dolayı. İnsanlar çok değerli dairelerini elinden çıkarmaya çalışıyor ki, bir daha böyle bir yasa gelirse mağdur olmayayım diye.

Böyle bir ortamda yurt dışında yatırım yapmak daha güvenli geliyor insanlara ama yurt dışı da sütten çıkmış bir ak kaşık değil. Yurt dışından da çıkmak çok zor. Yani geri satmak çok zor. Mesela kolay bir iş değil yurt dışına geri satmak