Yüzde 1,7'ye yükselen TÜFE, İtalya'da beklentileri karşıladı

2025 Mayıs'ında yüzde 1,6 olan İtalya yıllık tüketici fiyat enflasyonu, 2025 Haziran'ında piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 1,7'ye yükseldi. Avrupa Birliği (AB) uyumlu enflasyon ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşerek piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı ve Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin art arda ikinci ay altında kalmaya devam etti. Bu durum, ECB'nin para politikası üzerindeki baskıyı bir miktar azaltabilirken, bölgedeki ekonomik aktiviteyi destekleme ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Bulgaristan iş dünyasında güven arttı, enflasyon düştü

DETAYLI ENFLASYON KALEMLERİ

Enflasyondaki yükselişte çeşitli kalemler etkili oldu. İşlenmemiş gıda fiyatları 2025 Mayıs'ındaki yüzde 3,5'ten yüzde 4,2'ye, işlenmiş gıda fiyatları ise yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseldi. Ulaştırma hizmetlerindeki artış da dikkat çekiciydi; 2025 Mayıs'ındaki yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıktı. Dayanıklı tüketim mallarındaki deflasyon ise azaldı; 2025 Mayıs'ındaki eksi yüzde 1,1'den eksi yüzde 0,8'e geriledi.

Öte yandan, düzenlenmiş enerji fiyatlarındaki artış yavaşladı; 2025 Mayıs'ındaki yüzde 29,3'ten yüzde 22,7'ye düştü. Serbest piyasa enerji fiyatlarındaki düşüş ise hızlandı; 2025 Mayıs'ındaki eksi yüzde 4,3'ten eksi yüzde 4,6'ya geriledi. Bu durum, enerji piyasalarındaki dalgalanmaların genel enflasyon üzerindeki etkisini dengelediğini gösteriyor.

TÜİK'ten dış ticaret açığı açıklaması: Mayıs ayında yüzde 2,7 arttı

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE GELECEK PROJEKSİYONLARI

Volatil ve dışsal faktörlerden arındırılmış çekirdek enflasyon oranı, 2025 Mayıs'ındaki yüzde 1,9'dan 2025 Haziran'ında yüzde 2,1'e yükseldi. Bu, gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ötesinde, temel fiyat dinamiklerinde bir artış olduğunu gösteriyor. Bir önceki aya göre İtalyan tüketici fiyatları yüzde 0,2 arttı.

Analistler, küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki olası değişimler nedeniyle İtalya enflasyonunun seyrini yakından takip ediyor. ECB'nin yüzde 2'lik hedefi doğrultusunda para politikası kararları, sadece İtalya'yı değil, tüm Euro Bölgesi'ni etkileyecek önemli bir faktör olmaya devam ediyor.