Yüzde 25 sınırı aşılabilecek. Ev sahibi ve kiracılar arasında yeni dönem

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki uyuşmazlıklarda yeni dönem bugün itibariyle başlıyor. Artık taraflar mahkemeden önce ara bulucularda çözüm arayacak.

Yüzde 25 sınırı aşılabilecek. Ev sahibi ve kiracılar arasında yeni dönem

Ekonomik kriz, kira fiyatlarını da etkiledi. Fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar arttı. Mahkemeler ‘kira’ davalarıyla doldu.

Yeni uygulamanın bugün itibariyle yürürlüğe girmesiyle artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce ara bulucuya gidecek. Eğer ara bulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak.

Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürecin nasıl işleyeceğini NTV yayınında anlattı.

Tunç, "1 Eylül itibarıyla kirada zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Yarından itibaren 'alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi' dediğimiz arabuluculuk müessesine zorunlu dava şartı olarak kira davaları da katılıyor. Yine kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesi davaları zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak." diye konuştu.

“YÜZDE 25 SINIRI AŞILABİLİR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarafların arabulucuda yüzde 25 sınırını da konuşabileceklerini söyledi. Tunç, "Kira miktarını da konuşabilirler, iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı aşılabilir. Neticede bu iki tarafın rızasına bağlı olan bir şey. Ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Dolayısıyla kiracıyla kiralayan anlaşırsa o ayrı konu" dedi.

Arabulucuların bir ay içerisinde iki tarafı uzlaştırdığında konunun mahkemeye intikal etmeden çözüleceğine işaret eden Tunç, anlaşma sağlanamadığında ise yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, "10 yılda 4 milyon 620 bin dosya arabuluculuk önüne gelmiş, 4 milyon 620 bin dosyanın 3 milyon küsuru anlaşmayla sonuçlanmış." bilgisini paylaştı.

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