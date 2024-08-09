Yüzde 30 zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak

Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisiyle internet servis sağlayıcıları, abonelik ücretlerine art arda zam yapma kararı alıyor. Son olarak TürkNet'in yüzde 25 oranında yaptığı zammın ardından, ülkenin en geniş internet ağına sahip olan Türk Telekom da internet paketlerinin fiyatlarına yüzde 30'a varan zam uyguladı.

Her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon hedeflerini değiştirmemiş olsa da, piyasadaki fiyat artışları durmaksızın devam ediyor.

İğneden ipliğe pek çok ürün ve hizmette olduğu gibi, internet servis sağlayıcıları da maliyetlerini dengelemek amacıyla abonelik ücretlerini yükseltmeye devam ediyor.

YENİ FİYATLAR YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Temmuz ayında başlayan zam dalgası, Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Sigara, gıda ve enerji fiyatlarının peş peşe artış gösterdiği bu dönemde, bir zam haberi de internet fiyatlarından geldi. Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından Türk Telekom, rakibi TürkNet'in Temmuz ayında gerçekleştirdiği yüzde 25'lik zamdan sonra kendi tarifelerinde de güncelleme yaptı.

Bu değişiklikle birlikte, internet aboneliklerinin yeni fiyatları da netleşmiş oldu. Yeni ücretler, özellikle yüksek enflasyonun baskısını hisseden kullanıcılar için ek bir maliyet oluşturacak.

EN UCUZU 579 LİRA OLDU

Türk Telekom'un yaptığı son güncellemelerle birlikte, internet tarifeleri yeniden şekillendi. Şirketin internet sitesinde paylaştığı yeni fiyat listesine göre, 16 Mbps hızındaki en düşük internet paketinin taahhütlü aylık ücreti 579 TL'ye çıktı.

Eğer kullanıcılar altyapılarının desteklemesi durumunda daha yüksek hızlardaki paketlere geçmeyi tercih ederlerse, bu durumda ödeyecekleri ücret de önemli ölçüde artacak. Özellikle 1000 Mbps hız sunan paket için belirlenen aylık ücret 1089 TL'ye yükseldi. Aynı hız ve özelliklerdeki paketlerin rakip firmalarda 500 TL civarında olması, Türk Telekom kullanıcılarının sosyal medyada fahiş fiyatlara olan tepkilerini artırdı. Bu durum, birçok kullanıcının alternatif internet servis sağlayıcılarına yönelmesine neden olabilir.