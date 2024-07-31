Yüzde 40 engelli raporu ile ÖTV indirimi ne kadar?

Devlet, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar arasında engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılabilmeleri ve sağlık hizmetlerine daha rahat erişebilmeleri için ulaşım sorunlarının çözülmesine yönelik araç alımları da bulunmaktadır. Engel yüzdesine göre belirli araç modellerinde ÖTV indirimleri uygulanır. Bu indirimlerden yararlanmak için engelli bireylerin, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan engel oranlarını gösteren bir rapor alması gerekmektedir. Ayrıca, bu raporların araç kullanabileceklerine dair bir ibareyi de içermesi şarttır.

YÜZDE 40 ENGELLİ RAPORU İLE ÖTV İNDİRİM ORANLARI

Engelli bireylerin engel oranları, sıfır araç alımlarında uygulanan ÖTV indirimlerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli bireylerin, resmi bir engelli raporu alması gerekmektedir. 2024 yılı itibarıyla, engel oranı yüzde 40 ile yüzde 89 arasında olan bireyler, araç alımlarında yüzde 26,3 oranında ÖTV indirimi hakkına sahiptir. Ayrıca, bu bireyler yüzde 15,24 oranında KDV indiriminden de faydalanabilirler. Yüzde 40 engel oranına sahip bireylerin araç alma sürecinde, engelli araç alma şartlarını yerine getirmeleri önemlidir.

YÜZDE 40 ENGELLİ RAPORU İLE ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Yüzde kırk oranında engeli bulunan vatandaşların, ÖTV ve KDV indiriminden yararlanarak sıfır kilometre araç alabilmesi için belli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır;

Engelli bireylerin sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanabilmesi için bazı koşullar ve gerekli belgeler bulunmaktadır. İşte bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler:

ARAÇ ALIMI İÇİN ŞARTLAR

1. Engel Oranı: Engelli bireyin en az yüzde kırk engel oranına sahip olması gerekmektedir.

2. Yaş Şartı: Araç alacak kişinin on sekiz yaşından büyük olması zorunludur.

3. Engelli Raporu: Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınan engelli raporunda, kişinin engel oranının yüzde kırk ila yüzde seksen dokuz arasında olduğu belirtilmelidir.

4.Sürücü Belgesi: Raporda “sürücü belgesi alabilir” ifadesi bulunmalıdır.

5. Araç Türü:

- Eğer engelli birey, engel durumu nedeniyle aksamlı bir araç kullanması gerekiyorsa, raporda “tertibatlı araç kullanır” ifadesi yer almalıdır.

- Aksamlı araç kullanması gerekmiyorsa, raporda “tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden yararlanabilir” ifadesi olmalıdır.

6. Vites Tipi: Raporda “otomatik vitesli araç kullanabilir” veya “otomatik vitesli araç kullanamaz” ifadelerinden biri bulunmalıdır.

7. Ehliyet: Engelli bireyin A sınıfı veya B sınıfı ehliyetlerden birine sahip olması gerekmektedir.

ENGELLİ ARAÇ ALIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Engelli Raporu: Engelli bireyin engel raporu.

- ÖTV Ödeme Belgesi: Vergi dairesinden alınan ÖTV ödeme belgesi.

- Sürücü Belgesi: Geçerli sürücü belgesi.

ENGELLİ RAPORU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Nüfus Cüzdanı:Engelli kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

- Fotoğraf: Beş adet vesikalık fotoğraf.

- Vasi Kararı: Vasi kararının belgesi (gerekli ise).

- Başvuru Formu: Engelli bireylere özel olarak hazırlanmış başvuru formu.

- Muayene Belgesi: İmzalı ve onaylı muayene belgesi (engel oranını belirten).

- Dilekçe: Engelli Sağlık Kurulu Raporu başvurusu için hastane tarafından verilen dilekçe.

Bu belgeler ve şartlar, engelli bireylerin araç alımında devlet desteklerinden yararlanabilmesi için gereklidir.