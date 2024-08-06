Yüzde 50 indirim geldi. İstanbul'da yaşayanlar bayram edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 50 indirim geldi. İstanbul'da yaşayanlar bayram edecek

İstanbul'da yaşayan milyonların beklediği haber geldi. Yüzde 50 indirim yapıldı.

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