Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü! Şok görüntüler: Saatlerce beklediler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü! Şok görüntüler: Saatlerce beklediler

Erzurum’da züccaciye mağazasının açılışına özel yüzde 50 indirim izdihama yol açtı. Ezilme tehlikesi yaşandı, güvenlik müdahale etti. Yoğunluk nedeniyle mağaza zaman zaman kapatıldı.

Kentteki bir AVM’de yeni açılan züccaciye mağazası, tüm ürünlerde geçerli yüzde 50 indirim kampanyasını sosyal medya üzerinden duyurdu. Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, mağaza açılmadan saatler önce alışveriş merkezi önünde toplandı. Özellikle kadınların yoğunlukta olduğu kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın etti. Güvenlik önlemlerine rağmen oluşan yoğunluk nedeniyle kapılar planlanan saatten bir saat önce açıldı.

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İzdiham sırasında birçok ürün raflardan düşerek kırıldı. Kalabalığın kontrolünü sağlamak amacıyla müşteriler 100’er kişilik gruplar halinde içeri alındı. Ancak içeri girmeye çalışanlar arasında zaman zaman arbede yaşandı, bazı vatandaşlar sıkışık ortamda zor anlar yaşadı.

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‘AVM’NİN GÜVENLİK EKİBİNİ BU ALANA YÖNLENDİRMEK ZORUNDA KALDIK’

AVM Müdürü Erhan Kamacı, yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Böyle bir kalabalık bekliyorduk ama bu denli yoğunluk bizi bile şaşırttı. AVM'nin tüm güvenlik ekibini bu alana yönlendirmek zorunda kaldık. İzdihamı önlemek için içeri alımları kontrollü yapıyoruz. İki gün sürecek kampanya boyunca herkese yetecek kadar ürün var. Tek korkumuz insanların birbirine zarar vermesi" dedi.

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Mağazaya girebilmek için 3 saat beklediğini söyleyen Hamza Güzelbaba ise “Sadece birkaç parça ürün almak için saatlerce bekledim. Yorucuydu ama değdi" diye konuştu.

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