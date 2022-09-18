﻿Yüzde 50 kira zammını kabul etmeyen kadına ev sahibi dayağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreste kavga ihbarı üzerine yapılan çalışmada Remziye Altunbaş'ın, kirada oturduğu daire konusunda T.B. ile sürekli zam yaptığı ve elektriklerini kestiği gerekçesiyle tartıştığı, kadın ile kızının T.B. tarafından darp ve tehdide maruz bırakıldığı belirlendi.

Şüpheli T.B. ekiplerce gözaltına alındı, Altunbaş ve kızı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Tehdit, açıktan hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapılan T.B. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli T.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.