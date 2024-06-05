Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı

- Ceza mahkemeleri tarafından doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltildi.

- Sulh ceza hakimliklerinin verdiği idari para cezalarına ilişkin itirazların kesinlik sınırı da 3 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldı.