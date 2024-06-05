Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı

Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli para cezalarına %500 oranında zam yapıldığını duyurdu.

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Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı 1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı yeni düzenlemelerle birlikte adli para cezalarında ciddi artışlar yapılacak. Adli para cezalarının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, ceza mahkemeleri tarafından doğrudan verilen para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarıldı.

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Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı 2

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli para cezalarına %500 oranında zam yapıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeler kapsamında, adli para cezalarının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.

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Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı 3

Bunun yanı sıra, ceza mahkemeleri tarafından doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarıldı.

Ay başında getirilen yeni düzenlemeyle birlikte artırılan para cezaları yansımaya başladı.

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Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı 4

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı yeni düzenlemelere göre geçerli olacak zamlar şu şekilde:

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Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı 5

Düzenlemeye göre:

- Adli para cezalarının alt sınırı 20 TL’den 100 TL’ye, üst sınırı ise 100 TL’den 500 TL’ye yükseltildi.

- Ön ödeme miktarı, bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL’den 100 TL’ye çıkarıldı.

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Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı 6

- Ceza mahkemeleri tarafından doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltildi.

- Sulh ceza hakimliklerinin verdiği idari para cezalarına ilişkin itirazların kesinlik sınırı da 3 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldı.

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Yüzde 500 zam gelecek. Milyonları etkileyecek karar açıklandı 7
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