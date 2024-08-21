Yüzde 50'nin altına doğru... İstanbul barajlarında son durum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 50'nin altına doğru... İstanbul barajlarında son durum

İSKİ İstanbul barajların son doluluk oranlarını açıkladı. Açıklanan son verilere göre İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50,23 olarak açıklandı.

Megakent İstanbul’da barajların doluluk oranı vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. İlkbahar aylarında yüzde 80 seviyelerinin üstüne çıkan barajların ortalama doluluk oranı 21.08.2024 itibari ile yüzde 50.23 olarak ölçüldü.

Anadolu yakasında yer alan Ömerli Barajı yüzde 27.78 ile baraj doluluk oranı en yüksek olan baraj oldu. İstanbul’da yer alan barajlardan doluluk oranı en az olan barajın ise yüzde 0,45 ile Istrancalar Barajı oldu.

Uzun süreden beri yağışlara hasret kalan İstanbul’da mevsim normallerinin hayli üzerinde seyreden sıcak havaların etkilediği yerlerin başında ise barajlar yer alıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranları şu şekilde ölçüldü:

Ömerli Barajı: %27,78

Darlık Barajı: %13,4

Elmalı Barajı: %1,28

Terkos Barajı: %23,82

Alibey Barajı: %1,31

Büyükçekmece Barajı: %16,65

Sazlıdere Barajı: %10,51

Pabuçdere Barajı: %4,1

Istrancalar Barajı: %0,45

Kazandere Barajı: %0,7

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