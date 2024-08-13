Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLÇELER

İstanbul'da öğrenciler arasında en çok tercih edilen ilçeler Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Kadıköy. Beşiktaş'ta kiralık evlerin fiyatları 25.000 TL ile 30.000 TL arasında değişirken, daha uygun fiyatlı seçenekler Avcılar ve Esenyurt'ta bulunabiliyor. Avcılar'da kiralık evlerin fiyatları 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor.

Ahmet Baydar, fiyat artışlarının ve doluluk oranlarının bu yılki koşullara bağlı olarak değiştiğini vurguladı. Öğrenciler, konfor ve bütçe dengesini gözeterek çeşitli barınma seçeneklerini değerlendiriyor.