Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme

Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme
Düzenleme: Kaynak: DHA

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları, hem yurt hem de kiralık ev bulma telaşına düştü. Özellikle İstanbul'da barınma maliyetlerinin ilçeden ilçeye büyük farklılık göstermesi, öğrencileri zorlu bir sürecin içine soktu.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 1

Bu yıl, özel öğrenci yurtlarının fiyatlarında geçen yıla göre %60 oranında artış yaşandı. Geçtiğimiz sene 8.500 TL ile 17.500 TL arasında değişen yurt ücretleri, bu sene önemli ölçüde yükseldi.

Bazı öğrenciler, artan kiralar nedeniyle özel yurtların daha uygun bir seçenek olduğunu düşünürken, evde kalmayı tercih edenler ise masrafları paylaşmak amacıyla ev arkadaşı arayışına girdi. Artan barınma maliyetleri, üniversite adaylarının tercihlerini ciddi şekilde etkiliyor.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 2

'FİYATLAR 25 BİN İLE 30 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR'

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, "Geçen yılki yoğun öğrenci talebini bu yıl henüz görmedik. Örneğin Beşiktaş'ta 2 oda 1 salon, yaklaşık 70-80 metrekarelik bir evin fiyatı 25.000 ile 30.000 TL arasında değişiyor" dedi. Aşa, Avcılar'ın daha uygun bir seçenek olduğunu belirterek, burada evlerin 10.000 ile 20.000 TL arasında bulunabileceğini söyledi.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 3

ÖZEL YURTLARIN ÜCRETLERİ BÜTÇELERİ ZORLUYOR

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Baydar, İstanbul'daki özel yurtların yıllık ücretlerinin 100.000 ile 300.000 TL arasında değiştiğini ve tercih edilen ilçelerde fiyatların daha yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, özel yurtların doluluk oranlarının geçen yıl yüzde 60-65 civarında kaldığını ifade etti.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 4

FİYATLAR İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Bu yıl özel yurtlarda fiyatlar 8.500 TL ile 17.000 TL arasında değişirken, 2024-2025 eğitim yılında ortalama fiyatlarda yüzde 50 civarında bir artış yaşandı. Şişli’de yurt ücretleri 12.000 TL ile 27.000 TL arasında, Bakırköy’de 22.000 TL ile 24.000 TL arasında, Zeytinburnu’nda 8.000 TL ile 36.000 TL arasında, Üsküdar’da ise 12.500 TL ile 27.000 TL arasında değişiyor. Avcılar’daki özel yurtların fiyatları ise aylık 7.500 TL ile 13.500 TL arasında.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 5

YENİ ÜCRETLER AĞUSTOS AYINDA AÇIKLANACAK

Devlet yurtlarının ise geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen ücretleri 345 TL ile 570 TL arasında iken, bu yılki fiyatların Ağustos sonunda açıklanması bekleniyor.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 6

YURT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Şişli'deki özel bir yurdun Genel Müdürü Ferhat Bay, yurt fiyatlarının oda tipine göre değişiklik gösterdiğini ve bu yıl ortalama fiyat artışının yüzde 40 ile yüzde 60 arasında olduğunu belirtti. Bay, yurtlarının mevcut kapasitesinin yüzde 55’inin dolduğunu, kalan kısmın da öğrenci talepleri doğrultusunda dolacağını ifade etti.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 7

Üniversite öğrencileri arasında yurt ve ev tercihlerinin değiştiği gözlemleniyor. Örneğin, Rüya Bıçakçı, yüksek ev maliyetleri nedeniyle yurt tercih ettiğini belirtirken, Dicle Baba özel yurt fiyatlarının yüksekliği nedeniyle üniversitesinin kendi yurdunu seçtiğini söyledi. Diğer yandan, bazı öğrenciler uygun fiyatlı kiralık evler bulabilmekte zorlanıyor ve bütçelerine uygun seçenekler arıyor.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 8

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLÇELER

İstanbul'da öğrenciler arasında en çok tercih edilen ilçeler Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Kadıköy. Beşiktaş'ta kiralık evlerin fiyatları 25.000 TL ile 30.000 TL arasında değişirken, daha uygun fiyatlı seçenekler Avcılar ve Esenyurt'ta bulunabiliyor. Avcılar'da kiralık evlerin fiyatları 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor.

Ahmet Baydar, fiyat artışlarının ve doluluk oranlarının bu yılki koşullara bağlı olarak değiştiğini vurguladı. Öğrenciler, konfor ve bütçe dengesini gözeterek çeşitli barınma seçeneklerini değerlendiriyor.

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Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme 9
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