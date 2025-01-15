Yüzde 600 zam geldi. Fiyatı görenlerin ağzı açık kaldı

CHP Osmaniye İl Örgütü, Osmaniye Belediyesi'nin içme sularına yüzde 600 miktarında zam yapmasına tepki gösterdi. CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, gerçekleştirdiği açıklamada şunları söyledi:

“İçme suyuna yapılan vergiler dahil yüzde 600-700 hatta kullanım oranına göre yüzde bini bulan zam teklifine partimizin meclis grubu şerh koyup karşı çıkmıştır. Meclis üyelerimizin şerh kararına rağmen teklif kabul edilip, ocak ayından itibaren uygulamaya konulmuştur.

31 Mart seçimlerinden sonra biz kamuoyuna bir söz vermiştik. Halkımızın faydasına olacak konulara destek olup, aleyhine olacak işlere şiddetle karşı çıkacağımızı belirtmiştik. Bu kapsamda içme suyuna yapılan fahiş zammı reddediyoruz."

"VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ"

"Halkımızın derin yoksulluk yaşadığı bu günlerde yerel yönetimler, halkımızın yükünü hafifletecek kararlar almalıdır. Tam aksine Halkımızın yükünü daha da artıran bu fahiş zammı Osmaniyeli hemşerilerimizin vicdanına havale ediyoruz. 'Biz zam yapmadık, güncelleme yaptık, hala bu bölgenin en ucuz suyunu kullanıyoruz' gibi açıklamalar Osmaniyelilerin aklıyla dalga geçmektedir.

Şunun cevabını verin Osmaniyeli hemşerilerimizin su faturası bir önceki aya göre 6- 7 kat hatta kullanım oranına göre 10 kat fazla geldi mi gelmedi mi? Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubumuz halkımızın kendilerine verdiği muhalefet görevini layıkıyla yapmaktadır ve aslanlar gibi halkımızın yanındadır."

Mutlu Yavuzer, halk ekmek önerisinde bulunduklarını, ancak bir grup fırıncı rahatsız olur korkusu ile öneri Cumhur İttifakı'nın oyları ile reddedildiğini de söyledi.